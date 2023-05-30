Американский генерал сравнил армии Украины и РФ и назвал сильнейшую

Украинская армия лучше и мощнее российской. Однако войска РФ все еще обладают смертоносными возможностями.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал американский генерал-майор в отставке Дэвид Болдвин, который командовал Национальной гвардией Калифорнии.

"Невозможно сравнивать. Украинская армия очень хорошо управляема. У них большой боевой опыт с 2014 года, отличная организация, и они борются за то, во что искренне верят - за свою Родину. Вы противопоставляете это российской армии, которая, я бы сказал, стала бумажным тигром", - заявил он.

Генерал подчеркнул, что, несмотря на поражения на поле боя, у российской армии все еще есть смертоносные возможности, от которых страдают украинцы. Речь идет о ракетах, технологических системах и ядерном потенциале. Однако с точки зрения могущества, по мнению Болдвина, у украинского войска есть преимущество.

"Но с точки зрения боевого могущества нет сравнения - украинская армия намного лучше. Я думаю, посол Волкер лучше сказал, что российская армия больше не является второй армией мира, теперь она является второй лучшей армией в Украине", - сказал американский генерал.

Вторая армия мира

До начала полномасштабного вторжения российскую армию называли "второй армией мира". По данным рейтинга Global Firepower, самой мощной является армия США.

До 24 февраля 2022 Украина была во второй десятке рейтинга, но в этом году поднялась на 15 строчку. России до сих пор отводят второе место, хотя аналитики отмечают, что война показала проблемы РФ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла уже более 207 тысяч своих военных. При этом военные подчеркивают, что россияне не жалеют своих солдат, особенно наемников и боевиков.

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