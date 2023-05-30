Американський генерал: або Україна воює з росіянами, або ми воюємо з ними

Він зазначив, що серед американців виникають суперечки щодо допомоги України, зокрема, "чому ми витрачаємо всі ці гроші на місце, про яке більшість навіть не знає, де воно знаходиться".

"Але якщо наголосити - це для свободи, і або Україна воює з росіянами, або ми воюємо з ними. Україна це робить та робить дуже ефективно", - заявив генерал.

На думку Болдвіна, американська допомога - це інвестиції у свободу та забезпечення демократії. Він наголосив, що підтримка США буде продовжуватися та навіть збільшуватися у разі успіхів на полі бою.

"І ці голоси звучать дедалі голосніше, тому нинішні операції стають настільки важливими, щоб Україна й надалі демонструвала успіх на полі бою. Це допоможе отримати більшу допомогу", - додав американський генерал.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ припускали, що допомога США для України після президентських виборів може ослабнути. Причиною цього є тиск та критика республіканців, деякі представники яких виступають проти військової підтримки України.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський відкинув побоювання. Він заявив, що вірить у перемогу України у війні до президентських виборів у США.

Зазначимо, президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.