Американский фондовый рынок восстановился после обвала

Американский фондовый рынок восстановился во вторник, 10 марта, на надеждах на меры стимулирования со стороны правительств. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones вырос на 4,89% до 25.018,16 пункта, S&P 500 - на 4,94% до 2.882,23 пункта, а Nasdaq - на 4,95% до 8.344,25 пункта.

Тем не менее S&P 500 и Nasdaq завершили сессию примерно на 15% ниже рекордных максимумов закрытия, достигнутых 19 февраля.

Президент США Дональд Трамп сказал, что предпримет "значительные шаги", чтобы успокоить страхи рынка, попросив Конгресс о пакете бюджетных мер стимулирования, в том числе о снижении налога на зарплаты.

Инвесторы также ожидают, что Федрезерв на следующей неделе снизит процентные ставки как минимум на половину процентного пункта.

Напомним, в понедельник, 9 марта, Уолл-стрит показала рекордное со времен финансового кризиса 2008 года однодневное падение, а тревоги по поводу рецессии усилились, поскольку падение цен на нефть и растущие страхи по поводу коронавируса вызвали панику инвесторов. Промышленный индекс Dow Jones снизился на 7,79%, S&P 500 - на 7,60%, а Nasdaq Composite - на 7,29%.

Цены на нефть рухнули 9 марта почти на 30% до 33 долларов за баррель после того, как Саудовская Аравия снизила официальные расценки на продажу нефти и запланировала резкое увеличение добычи в апреле, начав ценовую войну, несмотря на негативный эффект, который на мировой спрос оказывает распространение коронавируса. Однако 10 марта цены на нефть выросли на 10% до 37 долларов за баррель.