Американский фонд подготовил Абрамовичу предложение продать "Челси"

Глобальная компания по управлению активами Oaktree Capital Management готова спасти лондонский "Челси" от потенциального банкротства, приобретя клуб у подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Компания с Говардом Марксом во главе готова принять участие в торгах по продаже "Челси". Пока руководитель Oaktree Capital Management полагается только на себя, хотя создание специального консорциума для покупки "синих" остается одним из вариантов.

Oaktree не в первый раз делает попытку выйти на европейский футбольный рынок. Фонд профинансировал долговые обязательства китайской компании Suning, владеющей контрольным пакетом акций миланского "Интера". Также в собственности Oaktree находится клуб французской Лиги 2 "Кан".

Продажа "Челси" заинтересовала инвесторов из разных уголков планеты. Возможность приобрести действующего победителя Лиги чемпионов выпадает нечасто, так что за "синих" готовы побороться ориентировочно два десятка потенциальных покупателей.