Американский фонд подготовил Абрамовичу предложение продать "Челси"
Глобальная компания по управлению активами Oaktree Capital Management готова спасти лондонский "Челси" от потенциального банкротства, приобретя клуб у подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Компания с Говардом Марксом во главе готова принять участие в торгах по продаже "Челси". Пока руководитель Oaktree Capital Management полагается только на себя, хотя создание специального консорциума для покупки "синих" остается одним из вариантов.
Oaktree не в первый раз делает попытку выйти на европейский футбольный рынок. Фонд профинансировал долговые обязательства китайской компании Suning, владеющей контрольным пакетом акций миланского "Интера". Также в собственности Oaktree находится клуб французской Лиги 2 "Кан".
Продажа "Челси" заинтересовала инвесторов из разных уголков планеты. Возможность приобрести действующего победителя Лиги чемпионов выпадает нечасто, так что за "синих" готовы побороться ориентировочно два десятка потенциальных покупателей.
К слову, экс-форвард "Челси" Андрей Шевченко создал благотворительный фонд для помощи пострадавшим от военного вторжения РФ в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.