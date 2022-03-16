Американський фонд підготував Абрамовичу пропозицію продати "Челсі"

Глобальна компанія з управління активами Oaktree Capital Management готова врятувати лондонський "Челсі" від потенційного банкрутства, придбавши клуб у підсанкційного російського олігарха Романа Абрамовича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Компанія з Говардом Марксом на чолі готова взяти участь у торгах із продажу "Челсі". Наразі керівник Oaktree Capital Management покладається лише на себе, хоча створення спеціального консорціуму для купівлі "синіх" залишається одним із варіантів.

Oaktree не вперше робить спробу вийти на європейський футбольний ринок. Фонд профінансував боргові зобов'язання китайської компанії Suning, яка володіє контрольним пакетом акцій міланського "Інтера". Також у власності Oaktree перебуває клуб французької Ліги 2 "Кан".

Продаж "Челсі" зацікавив інвесторів із різних куточків планети. Можливість придбати чинного переможця Ліги чемпіонів випадає нечасто, тож за "синіх" готові поборотися орієнтовно два десятки потенційних покупців.