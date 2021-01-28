Эсминец США USS Porter направляется в Черное море

Фото: эсминец USS Porter (navy.mil)

В черное море направляется американский эсминец USS Porter. Таким образом Военно-морские силы США планируют укрепить стабильность в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 24 января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. ВМС США и воздушное командование НАТО провели первую совместную тренировочную миссию в Черном море в 2021 году.

После этого танкер USNS Laramie прошел пролив Дарданеллы и вошел в Черное море для заправки эсминца Donald Cook, что позволит ему в течение длительного времени, продолжать службу без необходимости захода в порт. Это также позволяет партнерам НАТО заправляться топливом и продолжать время патрулирования перед возвращением в порт приписки.

Также ранее сообщалось, что Североатлантический Альянс обеспокоен увеличением военного присутствия России в Черноморском регионе.