Американский эсминец USS Porter направился в Черное море

Американский эсминец USS Porter класса "Арли Берк" отправился из Средиземного в Черное море. Цель его прибытия - обеспечение безопасности в регионе и участие в морских операциях с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом сообщили в Шестом флоте военно-морских сил США.

Предположительно, в Черное море американский эсминец зайдет уже сегодня. В текущем году это уже третий раз, когда корабль ВМС США проводит операции в Черном море и второй раз конкретно для USS Porter - корабль посещал акваторию Черного моря в апреле.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами в поддержку взаимных морских интересов в регионе", - сказал командир корабля Крейг Трент.

Военный корабль будет участвовать в морских операциях вместе с союзниками и партнерами по НАТО - Турцией, Румынией, Болгарией, Грузией и, конечно же, Украиной.

Напомним, на прошлой неделе Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

При этом в Альянсе отметили, что это никоим образом не повлияет на возможное членство в блоке.

В украинском Кабинете министров объяснили, что значит новый статус Украины и как это повлияет на дальнейшее сближение Украины и НАТО.