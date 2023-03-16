Американський дрон MQ-9 Reaper знаходився поблизу головної бази РФ у Криму, - ЗМІ

На відео зіткнення російського винищувача та американського безпілотника, яке було оприлюднене сьогодні, певні деталі дали змогу локалізувати місце подій.

Журналісти за допомогою сервісу Google Earth встановили, що берегова лінія, яка потрапила на відео, збігається з локацією в районі на південний захід від Севастополя. На що вказує відблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір.

Видання зазначає, що американський дрон дійсно впритул наблизився до бази РФ, при цьому міг вести оптичну розвідку завдяки камерам. При цьому наголошується, що в полі зору безпілотника могла перебувати не тільки головна військово-морська база РФ, а й авіабази поруч із Севастополем, зокрема "Бельбек".

Крім того, ВПС США опублікували карту із зазначенням приблизних місць і часу зіткнення американського безпілотника MQ-9 Reaper із російським винищувачем над Чорним морем.

"Точки на карті нанесені не в масштабі, відстані, зазначені в текстових полях, є оцінкою місця розташування інциденту", - ідеться в повідомленні.