Американский добытчик сланцевой нефти подал заявление о банкротстве

Американская компания Chesapeake Energy, являющаяся одним из пионеров в сфере добычи сланцевых нефти и газа, подала добровольное ходатайство о реорганизации. Ходатойство подано в суд по делам о банкротстве Соединенных Штатов.

Об этом пишет DW.

Отмечается, что процедура позволит погасить задолженность в 7 млрд долларов..

Компания заключила соглашение с кредиторами о предоставлении 925 млн долларов. Ее убытки в первом квартале 2020-го превысили 8 млрд долларов. Курс акций фирмы на Нью-Йоркской фондовой бирже с начала года рухнул с примерно 183 до 12 долларов. Обязательства Chesapeake Energy и ее активы суммарно составляют более 10 млрд долларов США.

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