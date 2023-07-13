Американський дипломат застеріг українських урядовців від створення кризи в газовидобувній галузі

НАК "Нафтогаз України" може втратити можливість бурити газові свердловини, а українська економіки може зазнати "негативного впливу", якщо урядова Комісія з міжнародної торгівлі заблокує постачання бурильної та обсадної труби для газовидобувної галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського дипломата, надзвичайного і повноважного посла США у Бахрейні (2007-2011) Адама Ерелі.

АЯк відомо, наразі Комісія з міжнародної торгівлі розглядає скаргу "Інтерпайпу", яка закликає позбавити американську Vorex можливості постачати трубу для газовидобувної галузі.

"Якщо Комісія з міжнародної торгівлі визнає обґрунтованою скаргу "Інтерпайпу", стануться три наслідки. Вартість труби зросте на 52%, "Нафтогаз" зазнає одночасних втрат на 13,5 млн доларів США та не зможе здійснювати буріння газових свердловин; розвідка газових родовищ, видобуток газу та без того вражена українська економіка зазнають негативного впливу, якщо не сказати просто рухнуть", - пише дипломат.

Ерелі також вказує, що спричинити таку ситуацію міг безпосередньо власник "Інтерпайпу" - Віктор Пінчук.

"Що могло бути причиною того, що Комісія з міжнародної торгівлі, яку очолює віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та до складу якої входять представники Міністерства фінансів та Митної служби, може переглянути рішення, яке вже було вирішено, і накласти додаткове 52-відсоткове мито? Відповідь - Віктор Пінчук", - зазначає автор.

Американський дипломат також провів паралелі між спробами Пінчука заблокувати постачання труби для НАК "Нафтогаз" України та спробами росіян знищити енергетичну інфраструктуру України.

"Що не вдалося досягнути росіянам, може тепер бути досягнуто спробами "Інтерпайпу" зупинити видобування газу в Україні, адже це - єдиний можливий наслідок того, що Комісія з міжнародної торгівлі зведе нанівець контракти, які були укладені за результатами чесної боротьби", - резюмував Ерелі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало що ситуацією довкола можливого зриву програми газовидобування занепокоєні у Конгресі США, звідки направили звернення до Державного департаменту США та Міністерства економіки України.