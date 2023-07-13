Американский дипломат предостерег украинских чиновников от создания кризиса в газодобывающей отрасли

НАК "Нафтогаз Украины" может упустить возможность бурить газовые скважины, а украинская экономики может испытать "отрицательное влияние", если правительственная Комиссия по международной торговле заблокирует поставки бурильной и обсадной трубы для газодобывающей отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского дипломата, чрезвычайного и полномочного посла США в Бахрейне (2007-2011) Адама Эрели.

Как известно, в настоящее время Комиссия по международной торговле рассматривает жалобу "Интерпайпа", которая призывает лишить американскую Vorex возможности поставлять трубу для газодобывающей отрасли.

"Если Комиссия по международной торговле признает обоснованной жалобу "Интерпайпа", произойдут три последствия. Стоимость трубы вырастет на 52%, "Нафтогаз" понесет одновременные потери на 13,5 млн долларов США и не сможет осуществлять бурение газовых скважин; разведка газовых месторождений, добыча" газа и без того пораженная украинская экономика испытывают негативное влияние, если не сказать просто рухнут", - пишет дипломат.

Эрели также указывает, что вызвать такую ситуацию мог непосредственно владелец "Интерпайпа" - Виктор Пинчук.

"Что могло быть причиной того, что Комиссия по международной торговле, возглавляемая вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко и в состав которой входят представители Министерства финансов и Таможенной службы, может пересмотреть решение, которое уже было решено, и наложить дополнительная 52-процентная пошлина? Ответ - Виктор Пинчук", - отмечает автор.

Американский дипломат также провел параллели между попытками Пинчука заблокировать поставки трубы для НАК "Нефтегаз" Украины и попытками россиян уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.

"Что не удалось достичь россиянам, может теперь быть достигнуты попытками "Интерпайпа" остановить добычу газа в Украине, ведь это - единственно возможное следствие того, что Комиссия по международной торговле сведет на нет контракты, заключенные по результатам честной борьбы", - резюмировал Эрели.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что ситуацией вокруг возможного срыва программы газодобычи обеспокоены в Конгрессе США, откуда направили обращение в Государственный департамент США и Министерство экономики Украины.