Американський авіаносець вперше за майже 30 років увійшов в Арктику

Фото: американські військові (twitter.com/USNavy)

Авіаносець йде в північному напрямку вздовж узбережжя Норвегії

Американський атомний авіаносець "Гаррі Трумен" у п'ятницю,19 жовтня, вперше за останні майже три десятиліття перетнув Північний полярний круг, увійшовши в Арктику. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення ВМС США Twitter.

Згідно з даними американського відомства, авіаносець йде в північному напрямку вздовж узбережжя Норвегії в супроводі бойових кораблів 8-ї авіаносної ударної групи.

Нагадаємо, раніше начальник військового управління корпусом морської піхоти Нідерландів генерал Джефф МакМутрі повідомив, що літаки і кораблі РФ намагаються влаштувати провокації на військових навчаннях Нідерландів і Великобританії за Полярним колом.

У НАТО заявили про готовність відповісти на загрозу з боку РФ. Командувач європейським командуванням Збройних сил США і верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що "ми готові відповісти в разі необхідності, і ми будемо захищати Атлантику".

Додамо, що міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон заявив, що в наступному році на території Норвегії буде розгорнута нова військова база, куди буде відправлено 800 британських військовослужбовців. Крім того, Великобританія повинна посилити військову присутність в Арктиці, щоб протистояти російській агресії, так як Росія нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя.