Американский астронавт Скотт Келли отказался от награды, которую получил от президента РФ

Американский астронавт NASA Скотт Келли, который совершил четыре космических полета, в том числе и на российских кораблях "Союз", отказался от российской государственной награды "За заслуги в освоении космоса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Скотта Келли в Twitter.

Данную награду Келли получил в 2011 году от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.

"Господин Медведев, я возвращаю вам российскую медаль "За заслуги в освоении космоса", которую вы мне вручили. Пожалуйста, отдайте ее русской матери, чей сын погиб в этой несправедливой войне. Я отправлю медаль по почте в посольство России в Вашингтоне. Удачи", - написал Скотт Келли на русском языке.

Стоит отметить, что астронавт NASA активно комментирует в Twitter войну в Украине и осуждает вторжение России на нашу территорию.