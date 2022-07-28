Американский аналитик назвал сроки освобождения Херсона

"Это зависит от того, что именно вы подразумеваете под югом Украины. Если мы примем за юг Херсон и область вокруг него, то, я думаю, к концу сентября они, возможно, смогут добиться успеха", - сказал он.

При этом, по мнению Догерти, если брать во внимание и Крым, то отвоевать полуостров вряд ли получится.

"При этом если мы включим Крым и остальную часть юга Украины, то здесь ответ будет отрицательным. Скорее всего, это недостижимо, учитывая вооружение и материальное обеспечение, которое есть сейчас в распоряжении украинцев", - отметил он.