Американський аналітик назвав терміни визволення Херсона

"Це залежить від того, що саме ви маєте на увазі під півднем України. Якщо ми приймемо за південь Херсон і область навколо нього, то, я думаю, до кінця вересня вони, можливо, зможуть досягти успіху", - сказав він.

При цьому, на думку Догерті, якщо брати до уваги і Крим, то відвоювати півострів навряд чи вдасться.

"При цьому якщо ми включимо Крим та решту півдня України, то тут відповідь буде негативною. Швидше за все, це недосяжно з огляду на озброєння та матеріальне забезпечення, яке є зараз у розпорядженні українців", - зазначив він.