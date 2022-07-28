Американський аналітик назвав терміни визволення Херсона

ЗСУ зможуть звільнити Херсон та територію навколо нього до кінця вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього посадовця міністерства оборони США, старшого наукового співробітника CNAS Кріса Догерті виданню "Радіо Азаттик".
"Це залежить від того, що саме ви маєте на увазі під півднем України. Якщо ми приймемо за південь Херсон і область навколо нього, то, я думаю, до кінця вересня вони, можливо, зможуть досягти успіху", - сказав він.
При цьому, на думку Догерті, якщо брати до уваги і Крим, то відвоювати півострів навряд чи вдасться.
"При цьому якщо ми включимо Крим та решту півдня України, то тут відповідь буде негативною. Швидше за все, це недосяжно з огляду на озброєння та матеріальне забезпечення, яке є зараз у розпорядженні українців", - зазначив він.
Як повідомлялося, контрнаступ України у Херсона набирає обертів. ЗСУ встановили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією регіону.
Нагадаємо, ЗСУ зачистили звільнену Андріївку Херсонської області і виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна досі не переходить у контрнаступ у війні проти Росії, оскільки не має достатньо військової техніки та бійців.
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