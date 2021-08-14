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Американские ВВС нанесли авиаудары по талибам в районе аэропорта Кандагара

Автор: Дмитрий Кузнецов

Военно-воздушные силы США нанесли авиаудары по формированиям радикального движения "Талибан" в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана. Среди боевиков есть убитые и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Аль-Джазира.

По информации агентства, в результате атаки ВВС США среди талибов есть погибшие и раненые. Их число не уточняется. Авиаудары были нанесены в поддержку обороняющихся в районе Кандагара правительственной армии.

За последние дни "Талибан" взял под контроль 21 из 34 столиц провинций Афганистана. Сегодня, 14 августа, пришли сообщения о захвате боевиками двух административных центров на востоке - Шаран (провинция Пактика) и Асадабад (Кунар).

Напомним, наступление боевиков "Талибана" в Афганистане началось после того, как США решили вывести свои войска из страны. Сейчас талибы уже приблизились к афганской столице, захватив 12 августа сразу пять крупных городов.

Отметим, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал "Талибан" немедленно прекратить наступление на Кабул. По его словам, ситуация в Афганистане выходит из-под контроля.

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ТалибанСоединенные Штаты АмерикиАфганистан