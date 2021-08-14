RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Американські ВПС завдали авіаударів по талібах в районі аеропорту Кандагара

Автор: Дмитрий Кузнецов

Військово-повітряні сили США завдали авіаударів по формуваннях радикального руху "Талібан" в районі аеропорту Кандагара на півдні Афганістану. Серед бойовиків є вбиті і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Аль-Джазіра.

За інформацією агентства, в результаті атаки ВПС США серед талібів є загиблі і поранені. Їх число не уточнюється. Авіаудари були нанесені на підтримку обороняються в районі Кандагара урядової армії.

За останні дні "Талібан" взяв під контроль 21 з 34 столиць провінцій Афганістану. Сьогодні, 14 серпня, прийшли повідомлення про захоплення бойовиками двох адміністративних центрів на сході - Шаран (провінція Пактика) і Асадабад (Кунар).

Нагадаємо, наступ бойовиків "Талібану" в Афганістані почався після того, як США вирішили вивести свої війська з країни. Зараз таліби вже наблизилися до афганської столиці, захопивши 12 серпня відразу п'ять великих міст.

Зазначимо, генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав "Талібан" негайно припинити наступ на Кабул. За його словами, ситуація в Афганістані виходить з-під контролю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТалібанСполучені Штати АмерикиАфганистан