Американські ВПС завдали авіаударів по талібах в районі аеропорту Кандагара

Військово-повітряні сили США завдали авіаударів по формуваннях радикального руху "Талібан" в районі аеропорту Кандагара на півдні Афганістану. Серед бойовиків є вбиті і поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Аль-Джазіра .

За інформацією агентства, в результаті атаки ВПС США серед талібів є загиблі і поранені. Їх число не уточнюється. Авіаудари були нанесені на підтримку обороняються в районі Кандагара урядової армії.

За останні дні "Талібан" взяв під контроль 21 з 34 столиць провінцій Афганістану. Сьогодні, 14 серпня, прийшли повідомлення про захоплення бойовиками двох адміністративних центрів на сході - Шаран (провінція Пактика) і Асадабад (Кунар).