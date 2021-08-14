Американські ВПС завдали авіаударів по талібах в районі аеропорту Кандагара
Військово-повітряні сили США завдали авіаударів по формуваннях радикального руху "Талібан" в районі аеропорту Кандагара на півдні Афганістану. Серед бойовиків є вбиті і поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Аль-Джазіра.
За інформацією агентства, в результаті атаки ВПС США серед талібів є загиблі і поранені. Їх число не уточнюється. Авіаудари були нанесені на підтримку обороняються в районі Кандагара урядової армії.
За останні дні "Талібан" взяв під контроль 21 з 34 столиць провінцій Афганістану. Сьогодні, 14 серпня, прийшли повідомлення про захоплення бойовиками двох адміністративних центрів на сході - Шаран (провінція Пактика) і Асадабад (Кунар).
Нагадаємо, наступ бойовиків "Талібану" в Афганістані почався після того, як США вирішили вивести свої війська з країни. Зараз таліби вже наблизилися до афганської столиці, захопивши 12 серпня відразу п'ять великих міст.
Зазначимо, генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав "Талібан" негайно припинити наступ на Кабул. За його словами, ситуація в Афганістані виходить з-під контролю.