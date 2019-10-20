Американские военные разбомбили свою авиабазу в Сирии

Иллюстративное фото (ABC News)

США продолжают покидать свои военные городки

Американские военные полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии. Об этом сообщает SANA.

Сообщается, что на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.

Также военные эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился отвести весь американский военный контингет с севера Сирии после атаки на позиции США. Трамп подчеркнул, что не хочет, чтобы американские военные были втянуты в противостояние Турции и курдов.

14 октября дипломаты Соединенных Штатов Америки, которые работали над проектами по стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии, покинули территорию арабской страны. В данный момент в Сирии остаются американские военнослужащие, о запланированном выходе которых в Белом доме заявляли ранее. Он отметил, что сейчас началась работа по их выведению.