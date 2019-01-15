Американские войска останутся на границе с Мексикой до сентября

Фото: американские военные на границе с Месикою (Gary Williams/Getty Images)

Пентагон продлил миссию вооруженных сил

Министерство обороны США заявило, что вооруженные силы продолжат миссию по обеспечению безопасности вдоль границы с Мексикой до конца сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как отмечается, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил пребывание войск на границе в ответ на запрос Министерства внутренней безопасности. На границе сейчас находятся 2350 военнослужащих.

Ранее развертывание вооруженных сил на американо-мексиканской границе к концу января было принято бывшим министром обороны Джимом Мэттисом.

Напомним, Трамп отдал приказал развернуть войска на границу с Мексикой в октябре, накануне промежуточных выборов в Конгресс, в рамках борьбы с нелегальной иммиграцией.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что власть вынуждена будет полностью закрыть южную границу страны в случае, если представители Демократической партии не поддержат финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Как писало РБК-Украина, американский президент ранее заявлял, что южную границу США сейчас в безопасности, и отметил "фантастическую" работу пограничников и военных по защите границе.