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Американські війська залишаться на кордоні з Мексикою до вересня

Новини » Політика    15.01.2019 - 09:59
Американські війська залишаться на кордоні з Мексикою до вересня
Фото: американські військові на кордоні з Месикою (Gary Williams/Getty Images)

Пентагон продовжив місію збройних сил

Міністерство оборони США заявило, що збройні сили продовжать місію по забезпеченню безпеки уздовж кордону з Мексикою до кінця вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки"

Як зазначається, виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан схвалив перебування військ на кордоні у відповідь на запит Міністерства внутрішньої безпеки. На кордоні зараз перебувають 2350 військовослужбовців.

Раніше розгортання збройних сил на американо-мексиканському кордоні до кінця січня було схвалено колишнім міністром оборони Джимом Меттіс.

Нагадаємо, Трамп віддав наказав розгорнути війська на кордон з Мексикою в жовтні, напередодні проміжних виборів до Конгресу, в рамках боротьби з нелегальною імміграцією.

Крім того, Дональд Трамп заявив, що влада змушена буде повністю закрити південний кордон країни в разі, якщо представники Демократичної партії не підтримають фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. 

Як писало РБК-Україна, американський президент раніше заявляв, що південний кордон США зараз у безпеці, і зазначив "фантастичну" роботу прикордонників і військових щодо захисту кордоні.

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