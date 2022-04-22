Американские войска не будут участвовать в деблокаде Мариуполя, - Пентагон

Военно-морские силы США не станут принимать участие в операциях по деблокаде Мариуполя, который российские оккупанты продолжают атаковать и не прекращают осаду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби на брифинге .

"Если вы спрашиваете, собираются ли ВМС США участвовать в операциях в Черном море в контексте прорыва блокады (Мариуполя, - Ред.), ответ - нет", - заявил Кирби.

Так спикер Минобороны США ответил на вопрос журналистки о возможности помочь Украине деблокировать город, задействовав американский военный флот.

Отметим, что в Мариуполе в районе металлургического комбината "Азовсталь" остаются украинские военные, а также много гражданских. Российские войска продолжают бомбардировки объекта, несмотря на приказ 21 апреля руководителя Кремля Владимира Путина об остановке штурма, и заявлений главы Минобороны РФ Шойгу о якобы полном захвате города.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский опроверг полный захват Мариуполя и подчеркнул, что в городе остаются украинские защитники.

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