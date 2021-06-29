Американские военные в Сирии подверглись ракетной атаке
Американские военные в Сирии подверглись многочисленным ракетным обстрелам. Погибших и раненых среди военных США в результате атаки нет.
Об этом сообщил американский полковник Уэйн Маротто на своей странице в Twitter.
Полковник Маротто является представителем коалиции, борющейся с Исламским государством Ирака и Сирии. Он сообщил, что ракет было несколько. Погибших и раненых в результате обстрела ракетами нет, военные США оценивают ущербы.
"Первоначальный отчет: приблизительно в 19:44 по местному времени, силы США в Сирии были атакованы несколькими ракетами. Травм нет, ущерб оценивается", - сообщил полковник.
Также он добавил, что военные США были вынужден обороняться.
"Военнослужащие США в Сирии, подвергаясь залповым ракетным ударам, действовали в порядке самообороны и вели контрбатарейный артиллерийский огонь по пусковым позициям", - говорится в сообщении.
Он не сообщил, кто считается ответственным за атаку ракетами.
Напомним, что силы США нанесли удар по позициям проиранских группировок боевиков на границе Сирии и Ирана. Соответствующее разрешение дал президент США, поскольку до этого боевики напали на объекты и контингент США в Ираке.
Также сообщалось, что целью атаки США была база для запуска боевых дронов в Ираке. Именно из этой базы атаковали военных США.