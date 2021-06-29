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Американські військові в Сирії зазнали ракетної атаки

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Сирія, Вівторок 29 червня 2021 02:00
Американські військові в Сирії зазнали ракетної атаки Фото: військових США в Сирії атакували (twitter.com/OIRSpox)
Автор: Наталья Скороход

Американські військові в Сирії зазнали численних ракетних обстрілів. Загиблих і поранених серед військових США в результаті атаки немає.

Про це повідомив американський полковник Уейн Маротто на своїй сторінці в Twitter.

Полковник Маротто є представником коаліції, що бореться з Ісламською державою Іраку і Сирії. Він повідомив, що ракет було декілька. Загиблих і поранених в результаті обстрілу ракетами немає, військові США оцінюють збитки.

"Початковий звіт: приблизно о 19: 44 за місцевим часом, сили США в Сирії були атаковані кількома ракетами. Травм немає, збиток оцінюється", - повідомив полковник.

Також він додав, що військові США були змушений оборонятися.

"Військовослужбовці США в Сирії, піддаючись залповим ракетним ударам, діяли в порядку самооборони і вели контрбатарейний артилерійський вогонь по пускових позиціях", - йдеться в повідомленні.

Він не повідомив, хто вважається відповідальним за атаку ракетами.

Нагадаємо, що сили США завдали удару по позиціях проіранських угруповань бойовиків на кордоні Сирії та Ірану. Відповідний дозвіл дав президент США, оскільки до цього бойовики напали на об'єкти і контингент США в Іраку.

Також повідомлялося, що метою атаки США була база для запуску бойових дронів в Іраку. Саме з цієї бази атакували військових США.

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