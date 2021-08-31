Американские военные самолеты совершили полет над Киевом

Два военно-транспортных самолета США совершили ознакомительный полет над Киевом. Они пролетели над Днепром, Аркой дружбы народов и монументом Родина-мать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"Силы спецопераций США вместе с украинскими коллегами в течение месяца проводили совместные учения. Чтобы отметить окончание этой миссии Командование Сил спецопераций США в Европе осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на 2-х самолетах MC-130J Commando II", - говорится в сообщении.

Маршрут полета пролегал над Днепром, Аркой дружбы народов, Киево-Печерской лаврой, Музеем Второй мировой войны и монументом Родина-мать.

Отметим, Силы спецопераций США около месяца тренировали украинских бойцов в Виннице.