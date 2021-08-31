RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Американські військові літаки здійснили політ над Києвом

Автор: РБК-Україна

Два військово-транспортних літаки США здійснили ознайомчий політ над Києвом. Вони пролетіли над Дніпром, Аркою Дружби народів і монументом Батьківщина-мати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Україні.

"Сили спецоперацій США разом з українськими колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування Сил спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на 2-х літаках MC-130J Commando II", - йдеться в повідомленні.

Маршрут польоту пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, Музеєм Другої світової війни і монументом Батьківщина-мати.

Відзначимо, Сили спецоперацій США близько місяця тренували українських бійців у Вінниці.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївСполучені Штати Америки