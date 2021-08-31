Американські військові літаки здійснили політ над Києвом

Два військово-транспортних літаки США здійснили ознайомчий політ над Києвом. Вони пролетіли над Дніпром, Аркою Дружби народів і монументом Батьківщина-мати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США в Україні.
"Сили спецоперацій США разом з українськими колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування Сил спецоперацій США в Європі здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на 2-х літаках MC-130J Commando II", - йдеться в повідомленні.
Маршрут польоту пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, Музеєм Другої світової війни і монументом Батьківщина-мати.
Відзначимо, Сили спецоперацій США близько місяця тренували українських бійців у Вінниці.