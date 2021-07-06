Американские военные покинули ночью авиабазу Баграм, не сообщив Афганистану

Американские военные покинули ночью авиабазу Баграм в Афганистане. Для этого они отключили электричество и не предупредили афганских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Авиабаза Баграм была ключевым местом военных из США почти 20 лет.
Афганские военные сообщили, что им не сообщили о том, что армия США освободила авиабазу.
"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм, а утром мы поняли, что этот факт подтвержден", - заявил новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.
Отмечается также, что перед тем, как афганские военные заняли авиабазу, ее успели ограбить мародеры.
Ранее США сменили командующего американским контингентом в Афганистане. Причины этого решения в Пентагоне не пояснили, отметим, что это связано с уменьшением численности военных из-за вывода войск.
Напомним, президент Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены к 11 сентября.
Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.