Американские военные покинули ночью авиабазу Баграм, не сообщив Афганистану

Авиабаза Баграм была ключевым местом военных из США почти 20 лет.

Афганские военные сообщили, что им не сообщили о том, что армия США освободила авиабазу.

"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм, а утром мы поняли, что этот факт подтвержден", - заявил новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Отмечается также, что перед тем, как афганские военные заняли авиабазу, ее успели ограбить мародеры.