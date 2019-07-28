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Американські літаки провели розвідку біля узбережжя Криму

Новини » Надзвичайні події    28.07.2019 - 00:18
Американські літаки провели розвідку біля узбережжя Криму
Фото: Boeing P-8A Poseidon (flickr.com ian_e_abbot)

Літаки зафіксували неподалік Сімферополя

Моніторинговий ресурс PlaneRadar повідомив, що два американських літака здійснили розвідку біля узбережжя Криму. Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що з авіабази Сігонелла на острові Сицилія в Італії злетів патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon Військово-морських сил США з бортовим номером 169004. Він приступив до патрулювання вздовж чорноморського узбережжя Криму.

Також близько полудня з авіабази Суда-Бей на острові Кріт у Греції злетів літак радіоелектронної розвідки Військово-морського флоту США Lockheed ЕР-3Е Orion (Aries II) з реєстраційним номером 156511.

Близько 15:50 він наблизився на максимально близьку відстань до узбережжя півострова - 32 км від Севастополя.

Раніше повідомлялося, що патрульний протичовновий літак Військово-морських сил США Boeing P-8A Poseidon здійснив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря. 

РБК-Україна писало, що літак EP-3E Orion Військово-морського флоту США виконував патрулювання біля Чорного моря біля узбережжя окупованої Автономної Республіки Крим.

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