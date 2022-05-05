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Американські розвіддані допомогли ЗСУ знищити кілька російських генералів, - NYT

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Вашингтон, Четвер 05 травня 2022 06:17
Американські розвіддані допомогли ЗСУ знищити кілька російських генералів, - NYT Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Розвіддані, якими США діляться з Україною, використовувалися для ударів по командних центрах, де і загинули російські генерали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

При цьому джерела обумовлюються, що не всі такі удари ґрунтувалися на американських даних і конкретно удар по командному пункту в Ізюмі 30 Квітня, де незадовго до цього був начальник російського Генерального штабу Валерій Герасимов, не спирався на американську інформацію. Повідомляється, що Вашингтон не дозволив би використовувати свої дані для замаху на життя вищого військового керівництва Росії, до якого він відносить Герасимова.

Україна стверджує, що з початку війни на фронті загинуло 12 вищих російських офіцерів, що аномально багато, у всякому разі за мірками західних армій, відзначають західні експерти. Росія офіційно підтвердила загибель двох заступників командувача арміями - це генерал-майор Андрій Суховецький і генерал-майор Володимир Фролов.

США віднедавна відкрито визнають, що діляться з Україною широким спектром розвідданих. Союзники США по НАТО також надають Києву інформацію від своїх розвідок.

Раніше ми повідомляли, що оприлюднено дані російських генералів і омонівців, причетних до звірств під Києвом.

Також повідомлялося, що російських командирів піддають репресіям за "невиправдані очікування" у війні.

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