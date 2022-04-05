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Американские морпехи прибыли в Восточную Европу для укрепления обороны НАТО

Фото: морпехи США переброшены в Восточную Европу (U.S. Army / Sgt. Hunter Garcia / military.com)
Автор: Владимир Костырин

Подразделения морской пехоты США были передислоцированы в страны Восточной Европы для поддержки обороны и укрепления сил НАТО. Американские военные прибыли в Польшу и Литву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВВС США в Европе - ВВС Африки и Морских сил США в Европе.

"По согласованию с Европейским командованием США, посольством США в Литве и посольством США в Польше, а также при прямой поддержке ВВС США в Европе, морские пехотинцы США из 2-го авиакрыла морской пехоты 2-го экспедиционного корпуса морской пехоты передислоцировались в Восточную Европу для поддержки коллективных действий НАТО по обороне", - говорится в заявлении.

В Литву была отправлена группа управления воздушным движением морской пехоты MACG-28, которая базировалась в Черри-Пойнт (Северная Каролина, США).

В дополнение к ее передислокации, на авиабазу Ласк в Польше были переброшены самолеты F/A-18C Hornets из 312-й истребительной ударной эскадрильи морской пехоты (VMFA), и военно-транспортные самолеты KC-130J Hercules из 252-й учебной эскадрильи воздушных заправщиков (VMGR), 2-е авиакрыло морской пехоты.

"Быстрая передислокация морской пехоты США моментально усиливает сдерживающую и оборонительную позицию на восточном фланге НАТО. Эти развертывания были проведены в полной координации с принимающими странами и военными властями, и, хотя они являются временными по своему характеру, они представляют собой разумные меры для повышения готовности и укрепления коллективной обороны Восточной Европы в этот период неопределенности", - объясняют американские военные.

Ранее в Пентагоне рассказали о планах направить в Восточную Европу 10 истребителей F-18, корпус морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130.

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