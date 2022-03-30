США направят в Восточную Европу 10 истребителей и другую военную технику, - Пентагон
США собираются направить в Восточную Европу 10 истребителей F-18, корпуса морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130. Точное место их дислокации не называется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Примерно десять истребителей F-18, корпуса морской пехоты... и пара военно-транспортных самолетов C-130... теперь будут передислоцированы в Восточную Европу. Точное место назначения я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы", - заявил Кирби.
Представитель Пентагона также напомнил, что сейчас в Норвегии идут ежегодные учения НАТО Cold Responce. Ранее после этих учений около 200 американских морпехов были передислоцированы в Литву.
Напомним, Джон Кирби заявил, что отход войск Российской Федерации от Киева может быть перебазированием, а не реальным отводом военной техники.
Ранее в Пентагоне заявили, что высшее военное руководство России с начала войны избегает переговоров с США. Эксперты говорят, что это может привести к эскалации конфликта.
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