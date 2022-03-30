США направят в Восточную Европу 10 истребителей и другую военную технику, - Пентагон

США собираются направить в Восточную Европу 10 истребителей F-18, корпуса морской пехоты и несколько военно-транспортных самолетов C-130. Точное место их дислокации не называется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Примерно десять истребителей F-18, корпуса морской пехоты... и пара военно-транспортных самолетов C-130... теперь будут передислоцированы в Восточную Европу. Точное место назначения я пока назвать не могу, но они будут передислоцированы", - заявил Кирби. Представитель Пентагона также напомнил, что сейчас в Норвегии идут ежегодные учения НАТО Cold Responce. Ранее после этих учений около 200 американских морпехов были передислоцированы в Литву.