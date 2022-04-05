Американські морпіхи прибули до Східної Європи для зміцнення оборони НАТО

"За погодженням з Європейським командуванням США, посольством США в Литві і посольством США в Польщі, а також за прямої підтримки ВПС США в Європі, морські піхотинці США з 2-го авіакрила морської піхоти 2-го експедиційного корпусу морської піхоти передислокувалися в Східну Європу для підтримки колективних дій НАТО з оборони", - йдеться в заяві.

До Литви була відправлена група управління повітряним рухом морської піхоти MACG-28, яка базувалася в Черрі-Пойнт (Північна Кароліна, США).

На додаток до її передислокації, на авіабазу Ласк в Польщі були перекинуті літаки F/A-18C Hornets з 312-ї винищувальної ударної ескадрильї морської піхоти (VMFA), і військово-транспортні літаки KC-130J Hercules з 252-ї навчальної ескадрильї повітряних заправників (VMGR), 2-е авіакрило морської піхоти.

"Швидка передислокація морської піхоти США моментально підсилює стримуючу й оборонну позицію на східному фланзі НАТО. Ці розгортання були проведені в повній координації з приймаючими країнами і військовою владою, і, хоча вони є тимчасовими за своїм характером, вони являють собою розумні заходи для підвищення готовності та зміцнення колективної оборони Східної Європи в цей період невизначеності", - пояснюють американські військові.