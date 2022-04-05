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Американські морпіхи прибули до Східної Європи для зміцнення оборони НАТО

Фото: морпіхи США перекинуті в Східну Європу (U. S. Army / Sgt. Hunter Garcia / military.com)
Автор: Володимир Костирін

Підрозділи морської піхоти США були передислоковані в країни Східної Європи для підтримки оборони та зміцнення сил НАТО. Американські військові прибули до Польщі та Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВПС США в Європі - ВПС Африки і Морських сил США в Європі.

"За погодженням з Європейським командуванням США, посольством США в Литві і посольством США в Польщі, а також за прямої підтримки ВПС США в Європі, морські піхотинці США з 2-го авіакрила морської піхоти 2-го експедиційного корпусу морської піхоти передислокувалися в Східну Європу для підтримки колективних дій НАТО з оборони", - йдеться в заяві.

До Литви була відправлена група управління повітряним рухом морської піхоти MACG-28, яка базувалася в Черрі-Пойнт (Північна Кароліна, США).

На додаток до її передислокації, на авіабазу Ласк в Польщі були перекинуті літаки F/A-18C Hornets з 312-ї винищувальної ударної ескадрильї морської піхоти (VMFA), і військово-транспортні літаки KC-130J Hercules з 252-ї навчальної ескадрильї повітряних заправників (VMGR), 2-е авіакрило морської піхоти.

"Швидка передислокація морської піхоти США моментально підсилює стримуючу й оборонну позицію на східному фланзі НАТО. Ці розгортання були проведені в повній координації з приймаючими країнами і військовою владою, і, хоча вони є тимчасовими за своїм характером, вони являють собою розумні заходи для підвищення готовності та зміцнення колективної оборони Східної Європи в цей період невизначеності", - пояснюють американські військові.

Раніше у Пентагоні розповіли про плани направити в Східну Європу 10 винищувачів F-18, корпус морської піхоти і кілька військово-транспортних літаків C-130.

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