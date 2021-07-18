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Американские корабли вышли из Черного моря после участия в Sea Breeze

Автор: Дмитрий Левицкий

Американские военные корабли покинули Черное море после участия в военных учениях Sea Breeze, которые проводила Украина. Акваторию Черного моря оставили истребитель класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как заявил командующий корабля USS Ross Джон Д. Джон, американские суда смогли продемонстрировать приверженность США и союзников по НАТО безопасности Черноморского региона.

"Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в течение нашего пребывания в Черном море", - сказал он.

Напомним, первый корабль-участник военных учений Sea Breeze отправился на родину еще 10 июля. Военные учения начались в Черном море 28 июня.

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Соединенные Штаты АмерикикорабльЧерное моревоенные учения