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Американські кораблі вийшли з Чорного моря після участі в Sea Breeze

Автор: Дмитро Левицький

Американські військові кораблі залишили Чорне море після участі у військових навчаннях Sea Breeze, які проводила Україна. Акваторію Чорного моря залишили винищувач класу Arleigh Burk USS Ross і транспортно-десантний корабель USNS Yuma.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як заявив командувач корабля USS Ross Джон Д.Джон, американські судна змогли продемонструвати прихильність США та союзників по НАТО безпеці Чорноморського регіону.

"Ми прямуємо через Середземне море і можемо пишатися тим, що ми значно зміцнили мир і безпеку через взаємодію, співпрацю і спільні дії протягом нашого перебування в Чорному морі", - сказав він.

Нагадаємо, перший корабель-учасник військових навчань Sea Breeze відправився на батьківщину ще 10 липня. Військові навчання розпочалися в Чорному морі 28 червня.

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Сполучені Штати АмерикикорабльЧорне моревоенные учения