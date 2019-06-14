Американские компании призвали Трампа урегулировать торговый спор с Китаем

Более 600 американских компаний в четверг, 13 июня, призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа урегулировать торговый спор с Китаем. Об этом говорится в письме адресованном президенту, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что такие компании, как Walmart и Target, крупнейшие в мире ритейлеры, сообщили, что дополнительные штрафные пошлины нанесут вред предприятиям и потребителям в США.

По их подсчетам, для американской семьи из четырех человек расходы на покупки вырастут примерно на 2000 долларов в год.

В обращении также говорится, что дополнительные 25% пошлины на импорт общим объемом 300 млрд долларов приведут к сокращению до 2 млн рабочих мест в США.

"Эскалация торговой войны не отвечает интересам страны, обе стороны проиграют", - говорится в обращении бизнеса к Трампу.

Напомним, объем торговли между Соединенными Штатами Америки и Китаем на фоне торговой войны Вашингтона и Пекина сократился на 14,58% за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем 2018-го