Китай предостерегает граждан от поездок и учебы в США

Фото: Китай и США (коллаж РБК-Украина)

Китайские МИД, Минтуризма и Минобразования выпустили заявления с предупреждениями

Китай предупреждает своих граждан о рисках поездок в Соединенные Штаты на фоне торговой войны между странами. Об этом говорится в заявлении, выпущенном во вторник, 4 июня, Министерством туризма и культуры КНР, передает РБК-Украина со ссылкой на dpa.

В предупреждении, в частности, речь идет о повышении уровня преступности в США - якобы увеличении количества стрельбы и ограблений.

Подобное заявление выпустило и Министерство иностранных дел страны, сообщив, в свою очередь, об усложнении процедуры въезда китайских граждан в Соединенные Штаты, в частности, сообщается об учащении дополнительных интервью на границе.

Китайцев, которые планируют поездку в США, правительство призывает повышать осведомленность по собственной безопасности и заранее заботиться о безопасности путешествия.

Кроме того, 3 июня китайское Минобразования предупредило граждан о рисках во время обучения в американских университетах и в частности при получении американских виз.

Напомним, в Китае с 1 июня начали действовать новые пошлины на американские товары общей стоимостью 60 млрд долларов. Новые тарифы касаются более 2,5 тыс. американских товаров, на которые пошлины повышены на 20 или 25 процентов.