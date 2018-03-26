Украина в списке мировых экспортеров оружия заняла 11 место

Украина обеспечивает 1,7% всего мирового экспорта оружия

За последние пять лет Украина заняла 11 место в числе мировых экспортеров оружия. Об этом указано в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), передает "Новое время".

Кроме того, Украина обеспечивает 1,7% всего мирового экспорта. При этом основным рынком экспорта украинских вооружений остается Российская Федерация (с учетом официальных договоров, проведеных до начала действия запрета на экспорт в Россию товаров военного предназначения в 2014-м году).

Главным экспортером оружия в мире за последние пять лет являются Соединенные Штаты Америки (США), а главным покупателем США является Саудовская Аравия - 18% американского экспорта оружия поставляется в эту страну.

Вторым в мире экспортером оружия является Россия, ее доля составляет 22% за последние пять лет (по сравнению с 2008-2012 годами российский экспорт оружия сократился на 7,1%).

Всего - 35% - российского оружия поставляется в Индию. Доля военных расходов России составляет 5,3% ее ВВП 2016 года.

На третьем месте среди мировых экспортеров оружия Франция (6,7%). Потребителем 25% продаваемой Францией оружия является Египет.

Напомним, в США в субботу, 24 марта, сотни тысяч человек вышли на улицы, чтобы принять участие в общенациональной акции "Марш за наши жизни", посвященной запрету на свободную продажу оружия.