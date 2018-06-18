Ядерные страны увеличивают расходы на вооружение, - SIPRI

США намерены до 2026 года выделить на программу модернизации около 400 млрд долларов

Ядерные державы увеличивают расходы на модернизацию своего арсенала. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), передает DW.

Так, в 2018 году количество ядерных боеголовок в мире вновь незначительно снизилось. Девять мировых ядерных государств к началу 2018 года имели в своем арсенале 14 465 ядерных боеголовок, что на 470 единиц меньше, чем в предыдущем году. По оценкам исследователей, 3 750 ядерных боеголовок находятся в полной боевой готовности.

Отмечено, что по сравнению с 1980-ми, когда в мире насчитывалось более 70 тысяч ядерных зарядов, объемы вооружения сильно снизились. Значительную роль в этом процессе сыграл договор о ядерном разоружении, заключенный между Россией и США в 2010 году. Однако именно на долю этих государств до сих пор приходится почти 92% всего объема ядерного оружия.

Сообщается также, что США намерены до 2026 года выделить на программу модернизации около 400 млрд долларов. Согласно информации Минобороны США, власти оставляют за собой право на разработку нового ядерного оружия. Прочие ядерные державы, среди которых Индия, Пакистан и Китай, также намерены разрабатывать новые виды ядерного вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые ядерные державы на фоне сокращения стратегических оборонных арсеналов инвестируют в модернизацию ядерного оружия.