Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Американские истребители F-22 переброшены в Японию, - Japan Times

НовостиПолитика    31.05.2018 - 12:04
Фото: истребители F-22 Raptor (acc.af.mil)
Фото: истребители F-22 Raptor (acc.af.mil)

Самолеты прибыли на Окинаву в преддверии саммита США-КНДР

В Японию, на авиабазу Кадена в префектуре Окинава, перебросили передовые американские истребители пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает газета Japan Times, ссылаясь на источники в японском правительстве.

Указано, что всего в Японию перебросят 14 истребителей. Так, по словам источников, они будут находиться на авиабазе в течение месяца.

Отмечается также, что самолеты прибыли на Окинаву в преддверии саммита США-КНДР, который должен пройти 12 июня в Сингапуре. Сейчас там работают американская и северокорейская делегации. Ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, истребители F-22 Raptor производились с 1997 по 2011 год, разработкой занимались компании Boeing и Lockheed Martin. Максимальная скорость полета - 2410 км/ч. На вооружении истребителя стоят 20-миллиметровая пушка и восемь ракет класса "воздух-воздух", а также корректируемые бомбы.

Напомним, в четверг госсекретарь США Майк Помпео и заведующий отделом единого фронта трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль начали встречу в Нью-Йорке. Так, собеседники обсуждают подготовку саммита в Сингапуре.

США переименовали Тихоокеанское командование Трамп по вечерам готовится к встрече с Мюллером
Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Япония, истребители  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Бабченко жив: реакция соцсетей на блестящую спецоперацию силовиков
"Последний случай был вопиющим": в Египте рассказали о разнице между украинскими и российскими туристами
"Бейте хо*лов": в киевской маршрутке заметили сепаратиста
В центре Киева осквернили баннер с лицом Степана Бандеры (фото)
On Top