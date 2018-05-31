Американские истребители F-22 переброшены в Японию, - Japan Times

Самолеты прибыли на Окинаву в преддверии саммита США-КНДР

В Японию, на авиабазу Кадена в префектуре Окинава, перебросили передовые американские истребители пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает газета Japan Times, ссылаясь на источники в японском правительстве.

Указано, что всего в Японию перебросят 14 истребителей. Так, по словам источников, они будут находиться на авиабазе в течение месяца.

Отмечается также, что самолеты прибыли на Окинаву в преддверии саммита США-КНДР, который должен пройти 12 июня в Сингапуре. Сейчас там работают американская и северокорейская делегации. Ожидается, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

Отметим, истребители F-22 Raptor производились с 1997 по 2011 год, разработкой занимались компании Boeing и Lockheed Martin. Максимальная скорость полета - 2410 км/ч. На вооружении истребителя стоят 20-миллиметровая пушка и восемь ракет класса "воздух-воздух", а также корректируемые бомбы.

Напомним, в четверг госсекретарь США Майк Помпео и заведующий отделом единого фронта трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль начали встречу в Нью-Йорке. Так, собеседники обсуждают подготовку саммита в Сингапуре.