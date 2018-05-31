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Американські винищувачі F-22 перекинуті до Японії, - Japan Times

НовиниПолітика    31.05.2018 - 12:04
Фото: винищувачі F-22 Raptor (acc.af.mil)
Фото: винищувачі F-22 Raptor (acc.af.mil)

Літаки прибутку на Окінаву напередодні саміту США-КНДР

У Японії, на авіабазу Кадена в префектурі Окінава, перекинули передові американські винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor. Про це повідомляє газета Japan Times, посилаючись на джерела в японському уряді.

Зазначено, що всього в Японію перекинуть 14 винищувачів. Так, за словами джерел, вони будуть перебувати на авіабазі протягом місяця.

Відзначається також, що літаки прибули на Окінаву напередодні саміту США-КНДР, який повинен пройти 12 червня у Сінгапурі. Зараз там працюють американська і північнокорейська делегації. Очікується, що президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин обговорять питання денуклеаризації Корейського півострова.

Відзначимо, винищувачі F-22 Raptor вироблялися з 1997 по 2011 рік, розробкою займалися компанії Boeing і Lockheed Martin. Максимальна швидкість польоту - 2410 км/год. На озброєнні винищувача стоять 20-міліметрова гармата і вісім ракет класу "повітря-повітря", а також бомби, що можна коректувати.

Нагадаємо, в четвер держсекретар США Майк Помпео і завідувач відділом єдиного фронту трудової партії КНДР Кім Ен Чхоль почали зустріч у Нью-Йорку. Так, співрозмовники обговорюють підготовку саміту в Сінгапурі.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Японія, истребители  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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