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Госсекретарь США и Ким Ен Чхоль обсуждают подготовку саммита в Сингапуре

НовостиПолитика    31.05.2018 - 03:52
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео и Ким Ен Чхоль начали встречу в Нью-Йорке

Госсекретарь США Майк Помпео и заведующий отделом единого фронта трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль начали встречу в Нью-Йорке. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Так, собеседники обсуждают подготовку саммита в Сингапуре. После переговоров за рабочим ужином они проведут еще две встречи в четверг, на которых будет обсуждаться вопрос о возможности проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Кин Чен Ына.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сингапур прибыла делегация из Северной Кореи, чтобы подготовиться к запланированной встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее представители Соединенных Штатов во главе с заместителем начальника оперативного штаба Белого дома Джо Хагином вылетели в Сингапур с базы Военно-воздушных сил США Иокота в Токио (Япония).

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, КНДР, переговоры, Нью-Йорк  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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