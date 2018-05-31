Госсекретарь США и Ким Ен Чхоль обсуждают подготовку саммита в Сингапуре

Майк Помпео и Ким Ен Чхоль начали встречу в Нью-Йорке

Госсекретарь США Майк Помпео и заведующий отделом единого фронта трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль начали встречу в Нью-Йорке. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Так, собеседники обсуждают подготовку саммита в Сингапуре. После переговоров за рабочим ужином они проведут еще две встречи в четверг, на которых будет обсуждаться вопрос о возможности проведения встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Кин Чен Ына.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сингапур прибыла делегация из Северной Кореи, чтобы подготовиться к запланированной встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее представители Соединенных Штатов во главе с заместителем начальника оперативного штаба Белого дома Джо Хагином вылетели в Сингапур с базы Военно-воздушных сил США Иокота в Токио (Япония).