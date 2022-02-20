Американские и французские журналисты рассказали, как попали под обстрел на Донбассе

Журналисты CNN и их коллеги из AFP попали под обстрел боевиков вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Инцидент произошел в субботу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Обстрел произошел, когда журналисты сопровождали министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

"Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, попала под минометный обстрел в субботу, когда сопровождала министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского на передовой", - говорится в сообщении телеканала.

Около десятка минометных снарядов разорвались в нескольких сотнях метров от группы.