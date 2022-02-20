Американські та французькі журналісти розповіли, як потрапили під обстріл на Донбасі

Журналісти CNN та їхні колеги з AFP потрапили під обстріл бойовиків поблизу лінії зіткнення на Донбасі. Інцидент стався в суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Обстріл стався, коли журналісти супроводжували міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського.

"Група журналістів, у тому числі з французького агентства AFP і CNN, потрапила під мінометний обстріл в суботу, коли супроводжувала міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського на передовій", - йдеться в повідомленні телеканалу.

Близько десятка мінометних снарядів розірвалося за кількасот метрів від групи.