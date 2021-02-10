UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Американские эсминцы Porter и Donald Cook вышли из Черного моря

Автор: Дмитрий Левицкий

Эсминцы военно-морских сил США USS Porter и USS Donald Cook сегодня, 10 февраля, вышли из акватории Черного моря. Американские корабли находились в водах Черного моря 17 дней.

Об этом сообщил 6-й флот США на странице в Twitter.

Популярные новости
Тимошенко - единственный кандидат в премьер-министры с конкретной программой, - эксперт 08 февраля 2021
Клуб акционеров: что происходит в ОПЗЖ и кто влияет на партию 08 февраля 2021
В Украине упростят процедуру регистрации места жительства: что будет 08 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021
В ОПЗЖ оценили возможность воссоединения с "Оппоблоком" 08 февраля 2021
У Путина назвали Украину частью "русского мира" 08 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Украина будет снимать ограничения для привившихся от COVID, - Зеленский 08 февраля 2021
Германия, Швеция и Польша зеркально выcлали российских дипломатов 08 февраля 2021

Во время пребывания в Черном море корабли принимали участие в военных учениях совместно с НАТО и другими партнерами, в частности с Украиной.

"Эсминцы ВМС США USS Porter и USS Donald Cook вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО: Украиной, Румынией, Грузией и Турцией", - заявили в 6-м флоте США.

Напомним, американский эсминец USS Porter вошел в Черное море вечером 28 января. Он присоединился к эсминцу USS Donald Cook и заправщику USNS Laramie.

Добавим, генсек Североатлантического альянса Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил НАТО небо вблизи оккупированного Крыма для проведения военных операций.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиЧерное море
Читайте также
США разрешили еще один коктейль из антител для лечения COVID
В США заявили об "оперативных действиях" для привлечения России к ответственности
Прогноз погоды