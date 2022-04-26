Американские дипломаты вернулись в Украину. Оценят возможность открытия посольства в Киеве

США впервые с начала полномасштабной войны возвращают дипломатов в Украину. Они прибыли во Львов и оценят возможность открытия посольства в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена во время выступления в Международном комитете Сената США.
"Мы возвращаем дипломатов на этой неделе в Украину. Они должны оценить ситуацию, как эффективно и безопасно восстановить работу посольства в Киеве. Я ожидаю, что мы возобновим работу во Львове сначала, а потом в Киеве", - отметил политик.
По данным издания CNN, американские дипломаты сегодня, 26 апреля, прибыли с однодневным визитом во Львов.
Дипломатическая миссия планирует постоянно анализировать ситуацию с безопасностью, поскольку Россия начала атаковать железнодорожную инфраструктуру.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев, где провели ряд встреч, в частности с президентом Владимиром Зеленским.
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