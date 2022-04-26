RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Американські дипломати повернулися в Україну. Оцінять можливість відкриття посольства в Києві

Фото: американські дипломати повернулися до України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

США вперше з початку повномасштабної війни повертають дипломатів в Україну. Вони прибули у Львів та оцінять можливість відкриття посольства в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена під час виступу в міжнародному комітеті Сенату США.

"Ми повертаємо дипломатів цього тижня в Україну. Вони повинні оцінити ситуацію, як ефективно та безпечно відновити роботу посольства в Києві. Я очікую, що ми відновимо роботу у Львові спочатку, а потім в Києві", - зазначив політик.

За даними видання CNN, американські дипломати сьогодні, 26 квітня, прибули з одноденним візитом у Львів.

Дипломатична місія планує постійно аналізувати ситуацію з безпекою, оскільки Росія почала атакувати залізничну інфраструктуру.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін відвідали Київ, де провели ряд зустрічей, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиУкраїнаВійна Росії проти України