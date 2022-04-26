Американські дипломати повернулися в Україну. Оцінять можливість відкриття посольства в Києві

США вперше з початку повномасштабної війни повертають дипломатів в Україну. Вони прибули у Львів та оцінять можливість відкриття посольства в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря Ентоні Блінкена під час виступу в міжнародному комітеті Сенату США.

"Ми повертаємо дипломатів цього тижня в Україну. Вони повинні оцінити ситуацію, як ефективно та безпечно відновити роботу посольства в Києві. Я очікую, що ми відновимо роботу у Львові спочатку, а потім в Києві", - зазначив політик.

За даними видання CNN, американські дипломати сьогодні, 26 квітня, прибули з одноденним візитом у Львів.

Дипломатична місія планує постійно аналізувати ситуацію з безпекою, оскільки Росія почала атакувати залізничну інфраструктуру.