UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Американские дипломаты не покинут Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов, - CNN

Фото: посольство США в Киеве (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американские дипломаты не планируют покидать Киев, несмотря на угрозы ракетных ударов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Госдепартамент США не планирует каких-либо немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, несмотря на опасения по поводу того, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по Украине в ближайшие дни", - пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

По словам представителя Госдепа, дипломаты примут дополнительные меры предосторожности, однако они не собираются покидать Киев.

Напомним, ранее Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну. Это связано с повышенной угрозой ракетных ударов.

Как отмечалось, США располагают разведданными о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаракетный удар