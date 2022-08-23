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Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину

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Киев, Вторник 23 августа 2022 08:51
Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину Фото: посольство США призвало своих граждан покинуть Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Соединенные Штаты Америки призывают своих граждан, которые находятся на территории Украины, покинуть страну. Это связано с повышенной угрозой ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

"Госдепартамент владеет информацией, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Украины и правительственным объектам в ближайшие дни. Российские удары по Украине представляют постоянную угрозу для мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Посольство США призывает американских граждан покинуть Украину сейчас, используя доступные частные варианты наземного транспорта, если это безопасно", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Reuters уже писало, США располагают разведданными о том, что Россия планирует в ближайшее время нанести новые удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины.

Добавим, в последний раз Соединенные Штаты Америки призвали своих граждан не въезжать в Украину 14 июля после атаки на Винницу.

Тогда в Госдепе США такой призыв тем, что безопасность граждан США является для них приоритетом, как и их регулярное оповещение о ситуации в разных странах в режиме реального времени.

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