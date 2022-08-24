Американські дипломати не покинуть Київ, попри загрози ракетних ударів, - CNN

Американські дипломати не планують залишати Київ, незважаючи на загрози ракетних ударів з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Держдепартамент США не планує будь-яких негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, незважаючи на побоювання з приводу того, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по Україні в найближчі дні", - пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.

За словами представника Держдепу, дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, однак вони не збираються залишати Київ.