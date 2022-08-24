Американські дипломати не покинуть Київ, попри загрози ракетних ударів, - CNN

Американські дипломати не планують залишати Київ, незважаючи на загрози ракетних ударів з боку Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Держдепартамент США не планує будь-яких негайних змін у дипломатичній присутності США в Україні, незважаючи на побоювання з приводу того, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по Україні в найближчі дні", - пише CNN з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації.
За словами представника Держдепу, дипломати вживуть додаткових запобіжних заходів, однак вони не збираються залишати Київ.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян, які перебувають на території України, покинути країну. Це пов'язано з підвищеною загрозою ракетних ударів.
Як зазначалося, США мають розвіддані про те, що Росія планує найближчим часом завдати нових ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України.
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