Американські бронетранспортери М113 вже їдуть в Україну, - Пентагон

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", - йдеться у підписі до відео.

У Пентагоні відзначили, що перевантаження відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3