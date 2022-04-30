Американські бронетранспортери М113 вже їдуть в Україну, - Пентагон
Міністерство оборони США приступило до навантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну. Пентагон опублікував відео, як машини перевантажують на причепи вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони США.
"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", - йдеться у підписі до відео.
У Пентагоні відзначили, що перевантаження відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія.
.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense (@DeptofDefense) April 30, 2022
Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомили про відправку в Україну нової партії військової допомоги. Вона прибуде в країну в найближчі 24 години.
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