Американські бронетранспортери М113 вже їдуть в Україну, - Пентагон

Міністерство оборони США приступило до навантаження бронетранспортерів M113 для відправки в Україну. Пентагон опублікував відео, як машини перевантажують на причепи вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони США.

У Пентагоні відзначили, що перевантаження відбувається в форті Stewart в штаті Джорджія.

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, що прямують в Україну, на причепи вантажівок", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні повідомили про відправку в Україну нової партії військової допомоги. Вона прибуде в країну в найближчі 24 години.

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